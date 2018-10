O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

As chuvas torrenciais das últimas horas no departamento francês de Aude, sul da França, provocaram a morte de 13 pessoas, de acordo com um balanço provisório do Departamento de Defesa Civil.

O balanço anterior do ministério do Interior era de sete vítimas fatais e cinco pessoas gravemente feridas.

O departamento de Aude, onde as inundações atingiram um nível recorde desde 1891, está em alerta máximo meteorológico.

