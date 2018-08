O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Agosto de 2018 9:17 17. Agosto 2018 - 09:17

Inundações na cidade de Cochin, no estado de Kerala, em 16 de agosto de 2018

O balanço acumulado de uma semana de inundações no estado de Kerala, um dos mais turísticos na Índia, subiu nesta sexta-feira para 164 mortos, anunciou o governo local.

A administração do estado descreveu a crise como "extremamente grave", enquanto prosseguiam as operações de resgate.

"O ministro chefe confirmou 164 mortes, 100 delas nas últimas 36 horas", afirmou uma fonte do Departamento de Relações Públicas do governo de Kerala.

No estado de Kerala, famoso por suas praias paradisíacas, costuma chover com muita intensidade durante a estação das monções, mas as precipitações foram especialmente fortes este ano.

Mais de um milhão de turistas visitaram Kerala no ano passado, segundo dados oficiais.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português