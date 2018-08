O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O balanço acumulado de uma semana das inundações no estado de Kerala, um dos mais turísticos na Índia, subiu nesta quinta-feira (16) para 106 mortos, informaram as autoridades indianas, em um momento no qual outros territórios se veem ameaçados por chuvas torrenciais.

"O balanço oficial aumentou agora para 106 mortos. No total, 1.331 acampamentos improvisados foram criados no estado e 147.000 pessoas estão desabrigadas", asseguraram à AFP dirigentes deste estado situado no sul do país.

O chefe do Executivo local, Pinarayi Vijayan, considerou que essas inundações, uma das piores catástrofes em décadas neste estado, representam um incidente "extremamente grave".

Centenas de soldados foram mobilizados a pedido do governo regional. Segundo as autoridades, ao menos 6.500 pessoas precisam ser evacuadas.

"Todos os distritos estão em alerta vermelho, pois esperamos novas chuvas nas próximas 24 horas", declarou um responsável do centro de gestão de desastres em Kerala.

As conexões ferroviárias e aéreas foram suspensas neste estado do sul, onde milhares de casas foram danificadas ou completamente destruídas.

No estado de Kerala, famoso por suas praias paradisíacas, costuma chover com muita intensidade durante a estação das monções, mas as precipitações foram especialmente fortes este ano.

Mais de um milhão de turistas visitaram Kerala no ano passado, segundo dados oficiais.

