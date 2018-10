O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Outubro de 2018 13:14 11. Outubro 2018 - 13:14

(7 out) Entrada do consulado saudita em Istambul

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que investigadores americanos estão trabalhando com Ancara e Riad para investigar o desaparecimento do jornalista saudita Khamal Khashoggi na Turquia.

"Não podemos deixar isso acontecer. E estamos sendo muito duros e temos investigadores lá e estamos trabalhando com a Turquia e francamente temos investigadores trabalhando com a Turquia e a Arábia Saudita", informou Trump em uma entrevista ao programa "Fox and Friends".

"Tenho que descobrir o que aconteceu", acrescentou quando indagado se as relações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita serão prejudicadas pelo desaparecimento de Khashoggi, suspeito de ter sido assassinado após entrar no consulado saudita em Istambul.

"Provavelmente estamos chegando mais perto do que vocês imaginam", disse ainda.

O jornalista, crítico do governo de Riad e colaborador do jornal The Washington Post, não dá sinais de vida desde o dia 2 de outubro, quando entrou no consulado de seu país em Istambul, para obter um documento relacionado ao casamento com sua noiva turca.

Ancara afirma que Khashoggi jamais saiu do prédio, mas Riad diz o contrário.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português