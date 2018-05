O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Funcionários do departamento de vida silvestre do estado americano de Washington investigavam nesta segunda-feira (21) as causas do ataque de um puma a dois ciclistas no fim de semana, que deixou um morto e um ferido grave.

As autoridades relataram que o felino que atacou os dois ciclistas depois de espreitá-los era um macho de três anos, que parecia "raquítico", com peso aproximado de 45 quilos, enquanto um animal saudável deveria pesar uns 20 quilos mais.

"Estava mais magro que o normal", disse Alan Myers, do Departamento de Pesca e Vida Selvagem, ao jornal Seattle Times.

O funcionário contou, ainda, que serão feitos exames no cérebro do animal, abatido depois do ataque, para verificar se sofria de alguma doença.

Isaac Sederbaum, de 31 anos, o ciclista que sobreviveu ao ataque, contou às autoridades que ele e seu amigo, S.J. Brooks, de 32 anos, pedalavam por uma trilha remota em Cascade Mountain quando notaram que o puma, também conhecido como leão da montanha, os espreitava.

As autoridades contaram que os dois homens agiram de forma correta e tentaram afugentar o animal, e um deles chegou a arremessar sua bicicleta no animal. O animal saiu correndo, mas retornou e se lançou sobre a cabeça de Sederbaum.

"O puma pôs sua cabeça entre as mandíbulas e o sacudiu violentamente", contou Myers ao Times. Nesse momento, Brooks saiu correndo e o puma soltou Sederbaum e foi atrás dele.

Em seguida, a polícia de vida selvagem encontrou o animal atirado sobre o corpo de Brooks.

Os pumas são comuns em Washington e, à medida que os seres humanos invadem seu território, os ataques se tornam mais frequentes. No entanto, o ataque mortal de sábado foi o primeiro registrado no estado em 94 anos.

