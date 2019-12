Imagem oficial de 7 de dezembro do ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, com o cientista Massud Soleimani

O Irã afirmou nesta segunda-feira que está disposto a realizar mais trocas de presos com os Estados Unidos, embora tenha insistido que o intercâmbio efetuado no final de semana com Washington não foi produto de negociações formais.

No sábado, o presidente americano Donald Trump agradeceu ao Irã no Twitter por uma "negociação muito justa" que permitiu um intercâmbio de prisioneiros entre esses dois países, organizado na Suíça.

Um americano preso no Irã durante mais de três anos, Xiyue Wang, e um iraniano detido nos Estados Unidos desde 2018, Massud Soleimani, foram liberados no sábado, após esse acordo.

"Tratou-se somente de um intercâmbio [...] e no que se refere a troca [de prisioneiros] estamos dispostos a atuar, mas não há negociações" com os Estados Unidos, declarou nesta segunda-feira o porta-voz do governo iraniano, Ali Rabii, em coletiva de imprensa em Teerã.

"Qualquer negociação" com os Estados Unidos somente pode acontecer "no marco 5+1 e depois que os Estados Unidos tenham renunciado às sanções e ao terrorismo econômico", acrescentou.

O grupo chamado 5+1 inclui os seis países que fecharam um acordo internacional com Teerã sobre o programa nuclear iraniano, em Viena em 2015 (China, Estados Unidos, França, Grã Bretanha, Rússia e Alemanha).

Em 2018, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo e restabeleceu duras sanções econômicas contra o Irã que jogaram o país em uma forte recessão.

