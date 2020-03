Idoso e uma mulher, usando uma máscara protetora, caminham por uma rua na capital do Irã, Teerã

As autoridades do Irã anunciaram nesta terça-feira 135 mortes em 24 horas provocadas pelo novo coronavírus, o que eleva a 988 o balanço da epidemia COVID-19 no país, um dos mais afetados depois da China.

De acordo com o porta-voz do ministro da Saúde, Kianush Jahanpur, mais de 1.178 novos casos de contágio foram confirmados durante as últimas 24 horas.

"Isto eleva o número total de casos confirmados a 16.169 pessoas", declarou Jahanpur em uma entrevista coletiva.

O porta-voz, que pediu aos iranianos que permaneçam em casa para frear a propagação, também anunciou que 5.389 pacientes foram curados e estão em bom estado de saúde.

Fato incomum, o Irã anunciou na segunda-feira o fechamento de quatro importantes locais sagrados xiitas para tentar conter a epidemia.

Na véspera do Ano Novo iraniano (de 19 de março a 3 de abril), que tradicionalmente provoca a viagem de milhares de pessoas por rodovias, as autoridade iranianas pediram às pessoas que permaneçam em casa e considerem o vírus como um problema "sério".

Para dissuadir as pessoas a respeito dos deslocamentos, várias províncias ordenaram o fechamento dos hotéis.

As celebrações da tradicional festa do fogo persa, na qual os iranianos se reúnem nas ruas, que deveriam começar na terça-feira à noite, foram proibidas em Teerã e em várias províncias, segundo a agência oficial Irna.

