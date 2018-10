O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Mísseis lançados de uma localização não revelada contra alvos no leste da Síria em foto divulgada pelo site da Guarda Revolucionária por meio da agência SEPAH News

O Irã anunciou nesta segunda-feira que lançou mísseis contra posições jihadistas no leste da Síria, em represália ao atentado de 22 de setembro contra a cidade iraniana de Ahvazy e destacou que foi um "pequeno golpe" antes do "verdadeiro castigo".

O ataque, que pode ser considerado um novo avanço das capacidades balísticas iranianas, teve como alvo a cidade de Bukamal, no sudeste sírio, perto da fronteira com o Iraque, de acordo com um comunicado da Guarda Revolucionária, unidade de elite da República Islâmica.

A operação "Golpe de Muharram" (o mês do luto muçulmano, especialmente celebrado no Irã xiita) foi executada pelo "braço aeroespacial da Guarda Revolucionária" e foi dirigida ao "leste do Eufrates", ou seja, a margem oposta à cidade de Bukamal, segundo o comunicado.

"Seis mísseis balísticos de médio alcance foram lançados a partir do oeste do Irã às 2H00 da manhã e o ataque estabeleceu o golpe final a 570 km de distância", afirmou a Guarda Revolucionária.

A televisão estatal iraniana informou que os mísseis foram lançados a partir da província de Kermanshah, na fronteira com o Iraque.

A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) citou "fortes explosões durante a madrugada no último reduto sob controle do EI (Estado Islâmico), perto da cidade de Bukamal". Este setor é alvo de uma ofensiva das Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança de combatentes curdos e árabes, desde 10 de setembro.

A Guarda Revolucionária informou mais tarde que depois dos mísseis sete drones militares bombardearam instalações de "terroristas mercenários".

O Irã é, ao lado da Rússia, um dos principais respaldos do regime do presidente sírio Bashar al-Assad, com apoio político e militar. A Guarda Revolucionária está presente no território sírio como "conselheiros militares" das forças pro-governo.

"Vários terroristas takfiri e líderes do crime terrorista de Ahvaz foram mortos ou feridos no ataque com mísseis", completa a nota da Guarda Revolucionária,

De acordo com a agência iraniana Fars, próxima aos conservadores, dois tipos de mísseis foram utilizados: Zolfaghar (750 km de alcance) e Qiam (800 km).

Em 22 de setembro, 24 pessoas morreram quando cinco criminosos abriram fogo contra uma parada militar em Ahvaz, sudoeste do Irã.

O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), contra o qual o Irã atua na Síria em aliança com as autoridades de Damasco.

No dia do ataque, o presidente iraniano, Hassan Rohani, prometeu uma resposta "terrível" e a Guarda Revolucionária anunciou uma "vingança inesquecível" em breve.

Os ataques "contra o quartel-general dos terroristas de Ahvaz foi apenas um pequeno golo contra os criminosos. O verdadeiro castigo está por chegar", afirmou o general Mohsen Rezai, ex-comandante da Guarda Revolucionária, hoje secretário do Conselho de Discernimento, um dos organismos de controle do sistema político no Irã.

