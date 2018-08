O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O ministro da Inteligência do Irã anunciou a detenção de "dezenas de espiões" e afirmou que o país deseja limitar o acesso de pessoas com dupla cidadania a postos oficiais.

"Nossos inimigos tentam obter informações sobre nosso país financeiramente e por outros meios", afirmou o ministro Mahmud Alavi durante uma entrevista a um canal de TV estatal.

"Atuam espionando e infiltrando-se. Felizmente, a unidade de contraespionagem é uma das mais fortes de nosso ministério", completou Alavi, que não informou o período em que aconteceram as detenções anunciadas.

O ministro também indicou que as autoridades iniciaram uma campanha para que as pessoas com dupla cidadania não permaneçam em seus cargos oficiais.

"Se conhecem pessoas nesta situação, nos informem sobre elas", pediu.

Alavi também afirmou que o grupo extremista Estado Islâmico (EI) continua sendo uma ameaça para o Irã, país de maioria xiita. Os integrantes do EI, sunitas, consideram os muçulmanos xiitas hereges e já cometeram vários atentados contra eles.

O ministro iraniano afirmou que o país desmantelou no ano passado 230 "células terroristas".

"Conseguimos desbaratar ataques dirigidos contra universidades e contra o metrô, mas não anunciamos muitas informações a respeito", completou.

O ministro destacou ainda a necessidade de lutar contra a corrupção no momento em que a moeda nacional registra uma desvalorização ante o dólar, devido sobretudo ao restabelecimento das sanções americanas. Além disso, a população suspeita que algumas autoridades pioram a situação com atos especulativos.

"Se queremos ter uma economia dinâmica, devemos lutar contra a corrupção econômica", insistiu Alavi, que mencionou a detenção de 180 suspeitos.

