O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Agosto de 2018 11:13 13. Agosto 2018 - 11:13

O ministro da Defesa do Irã apresentou nesta segunda-feira um míssil balístico de nova geração, informou a agência de notícias Tasnim, próxima aos conservadores.

De acordo com a agência, o projétil apresentado é um míssil de curto alcance Fateh Mobin.

"Como prometido ao nosso querido povo, não pouparemos nenhum esforço para aumentar as capacidades dos mísseis balísticos do país", declarou o general Amir Hatami.

"Aumentaremos nosso poder de mísseis a cada dia", completou.

O ministro descreveu a nova versão do Fateh Mobin como um míssil "fabricado 100% no país (...) ágil, furtivo, tático e com guia de precisão".

"Tenham certeza de quanto maiores as pressões e a guerra psicológica contra a grande nação do Irã, mais reforçaremos a vontade de melhorar nossa capacidade defensiva em todos os âmbitos", completou.

O programa balístico do Irã é um tema espinhoso com as grandes potências, especialmente com os Estados Unidos, mas Teerã considera que é crucial para suas capacidades defensivas em uma região instável.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que retirou de maneira unilateral em maio seu país do acordo sobre o programa nuclear iraniano assinado em maio de 2015 por Teerã e pelas grandes potências, pediu um novo acordo que limite as capacidades balísticas do Irã e suas intervenções regionais.

O acordo de 2015 prevê uma retirada progressiva e condicional das sanções internacionais impostas ao Irã, em troca da garantia de que Teerã não produzirá armamento atômico.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português