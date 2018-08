O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Agosto de 2018 13:06 19. Agosto 2018 - 13:06

O Irã apresentará esta semana um novo avião de combate e uma versão melhorada de seu sistema de mísseis defensivos, para fazer frente às ameaças de Israel e dos Estados Unidos - informou neste domingo (19) a agência de notícias Tasnim, citando o ministro da Defesa, Amir Hatami.

"Nossa primeira prioridade é nosso sistema de mísseis, e devemos melhorá-lo (...)", declarou Hatami em entrevista a uma rede de televisão no sábado à noite, segundo a Tasnim.

O ministro disse ainda que o novo avião "voará no dia da indústria nacional de defesa", na quarta-feira.

Hatami afirma que o programa de defesa tem como motivação a lembrança dos ataques com míssil sofridos pelo Irã durante os oito anos de guerra com o Iraque na década de 1980, assim como as repetidas ameaças de Israel e Estados Unidos que afirmam que "todas as opções estão sobre a mesa" para enfrentar a República Islâmica.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português