Este conteúdo foi publicado em 29 de Julho de 2018 14:44 29. Julho 2018 - 14:44

O órgão máximo da segurança nacional do Irã aprovou a libertação de duas figuras do movimento reformista do país, Mir-Hossein Musavi e Mehdi Karubi, em prisão domiciliar há sete anos pelos protestos de 2009, informou a imprensa local.

"Eu ouvi que a decisão de pôr fim às medidas de prisão domiciliar foi aprovada pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional", disse Hossein Karubi, filho de Mehdi Karubi, ao site Kalameh.

De acordo com o filho de Karubi, o órgão máximo de segurança nacional do país também concordou em suspender as restrições impostas ao ex-presidente reformista Mohamed Khatami (1997-2005). A imprensa local é proibida de mostrar a imagem do ex-presidente.

Esta decisão ainda deve receber a aprovação do guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, antes de entrar em vigor. Khamenei tem dez dias para decidir.

A decisão não foi confirmada por fontes oficiais. O Irã tenta formar uma frente unida entre conservadores e reformistas diante da pressão crescente dos Estados Unidos e de seu presidente, Donald Trump, contra este país do Oriente Médio.

Mir-Hossein Musavi, de 66 anos, e Mehdi Karubi, de 80, foram candidatos do movimento reformista nas eleições presidenciais de 2009. Ambos lideraram os protestos contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Eles foram colocados em prisão domiciliar em 2011.

As manifestações, que reuniram centenas de milhares de pessoas, foram descritas como "sedição" pelo guia supremo Iraniano.

