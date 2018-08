O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O ministro iraniano da Defesa assinou, na Síria, um acordo de cooperação militar e para a reconstrução deste país, que preservaria a influência do Irã no governo sírio, após o fim da guerra - anunciou a agência de notícias iraniana Tasnim, nesta segunda-feira (27).

"A Síria sai progressivamente de um período de crise para entrar na etapa da reconstrução", assegurou Amir Hatami, citado pela Tasnim, após a assinatura do texto com seu homólogo sírio, Abdallah Ayub.

O acordo é sobre a continuidade "do envolvimento e da presença" iraniana na Síria, acrescentou Hatami.

O ministro iraniano da Defesa chegou no domingo a Damasco, onde se reuniu com o presidente sírio, Bashar al-Assad.

O Irã participa de forma ativa junto às forças do governo sírio no conflito militar no país.

De acordo com anúncio da televisão pública turca TRT, Turquia, Irã e Rússia participaram, em 7 de setembro, em Tabriz, no norte do Irã, de uma cúpula sobre a situação na Síria.

Graças ao apoio de Teerã e Moscou, o governo Assad conseguiu recuperar o controle sobre dois terços do território de seu país. O presidente Assad considerou, recentemente, que a reconstrução é sua "principal prioridade".

