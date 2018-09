O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Setembro de 2018 19:53 26. Setembro 2018 - 19:53

O presidente iraniano, Hassan Rohani, disse nesta quarta-feira (26) que seu país permanecerá no acordo nuclear assinado em 2015 enquanto este beneficiar o país, e aposta que os Estados Unidos voltarão ao pacto em algum momento.

"Os Estados Unidos vão voltar, mais cedo ou mais tarde. Isso não pode continuar", declarou Rohani em entrevista coletiva em Nova York, após os debates da ONU desta semana mostrarem o crescente isolamento de Washington.

"Nós não estamos isolados, os Estados Unidos estão isolados", disse.

Rohani se referiu a uma reunião do Conselho de Segurança, liderada nesta quarta-feira mais cedo por Trump, onde os líderes de Reino Unido e França respaldaram o acordo nuclear, enquanto as potências europeias disseram em um comunicado que encontrarão caminhos para continuar negociando com o Irã, driblando as sanções iminentes.

"Esperamos com todos os países respeitosos da lei e orientados ao multilateralismo que finalmente possamos deixar isso para trás de maneira mais fácil do que se havia antecipado", disse Rohani.

O líder iraniano disse que este governo se manterá no acordo de 2015, pelo qual Teerã reduziu significativamente seu programa nuclear em troca do alívio das sanções.

"Enquanto continuarmos colhendo os benefícios desse acordo para nossa nação e nosso povo, permaneceremos no acordo", acrescentou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português