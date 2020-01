O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou nesta terça-feira que o governo iraniano convocou a encarregada de negócios do Brasil em Teerã após declarações oficiais do governo Jair Bolsonaro sobre a morte do general iraniano Qassem Soleimani em um ataque dos EUA em Bagdá.

"A conversa, cujo teor é reservado e não será comentado pelo Itamaraty, transcorreu com cordialidade, dentro da usual prática diplomática", segundo mensagem enviada aos jornalistas para informar sobre o encontro das autoridades iranianas com a representante Maria Cristina Lopes.

O Ministério das Relações Exteriores também disse que outros representantes de países que se manifestaram sobre os eventos em Bagdá foram convocados pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã.

O governo brasileiro e seu presidente, Jair Bolsonaro, apoiaram o governo Trump em sua luta contra o "terrorismo".

