O Irã denunciou oficialmente os Estados Unidos ante o Conselho de Segurança da ONU pelo caso de um drone que Teerã afirma ter entrado em seu espaço aéreo antes de que suas forças o derrubassem, informou a agência de notícias Tasnim nesta sexta-feira, citando Gholamhossein Dehghani, vice-ministro das Relações Exteriores.

"A queixa estipula que o Irã se reserva o direito de defender seu espaço aéreo e se opor a qualquer violação", afirma o texto.

Em 20 de junho, o Irã disparou no Golfo de Omã contra o drone americano, que Teerã disse ter "violado o espaço aéreo iraniano".

Os Estados Unidos argumentaram, por sua vez, que o artefato estava em espaço aéreo internacional.

A crise que que sempre marcou as relações entre Washington e Teerã por 40 anos se aprofundou em um contexto de escalada na região do Golfo e preocupações com a sobrevivência do acordo nuclear iraniano, ameaçado desde que os Estados Unidos se retiraram e restabeleceram pesadas sanções contra o Irã.

