O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, considerou nesta segunda-feira (24) que o exército americano não tem o que fazer no Golfo, depois que Washington anunciou novas sanções contra a República Islâmica.

Donald Trump "tem 100% de razão no fato de que o exército americano não tem o que fazer no Golfo Pérsico", escreveu Mohammad Javad Zarif em um tuíte no qual fez alusão explícita a estas sanções.

"A retirada de suas forças é perfeitamente conforme os interesses dos Estados Unidos e do mundo", acrescentou Zarif, que, segundo os Estados Unidos, será afetado pessoalmente esta semana por novas sanções americanas.

Mais cedo nesta segunda-feira, Trump pediu aos países importadores de petróleo para "proteger suas próprias embarcações", após uma série de incidentes no Golfo Pérsico ou no Golfo de Omã, atribuídos pelos Estados Unidos ao Irã, que desmentiu estar envolvido.

Os Estados Unidos impuseram nesta segunda sanções "contundentes" contra o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, e a cúpula militar da República Islâmica, aumentando a pressão contra o país, ao qual ameaçou se destruição se buscar a guerra.

O presidente Trump sancionou as sanções econômicas no Salão Oval da Casa Branca, uma medida que tachou de "forte e proporcional resposta às ações provocativas do Irã".

Acrescentou que a resposta do Irã determinará se as sanções terminam amanhã ou se prolongam durante anos. "O Irã não pode ter a arma nuclear jamais", repetiu.

