Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 11:49 21. Agosto 2018 - 11:49

O presidente Hassan Rouhani experimenta o cockpit do avião de combate

O Irã apresentou nesta terça-feira o avião de combate "Kowsar", durante um desfile militar em Teerã, segundo imagens exibidas pela TV estatal.

A emissora mostrou o presidente iraniano Hassan Rohani na cabine do avião durante o dia nacional da indústria de defesa.

O caça, 100% iraniano, equipado com radares polivalentes, foi aprovado nos voos de teste e, a princípio, fará um voo público na quarta-feira, informou a agência Tasnim.

"Quando falo de nossa capacidade de defesa, isto significa que buscamos uma paz duradoura", afirmou Rohani em um discurso exibido na TV pública.

"Alguns pensam que quando se aumenta a força militar, você está buscando a guerra. Mas nós buscamos a paz e não queremos a guerra", completou o presidente iraniano.

"Se não tivermos meios de dissuasão, isto dará luz verde aos outros para que entrem no país", disse Rohani.

No sábado passado, o ministro iraniano de Defesa, Amir Hatami, anunciou a apresentação do novo avião, com o argumento de que o Irã buscava melhorar sua capacidade balística para responder às "ameaças" de Israel e dos Estados Unidos.

"Nossos recursos são limitados, mas adaptamos nossos mísseis em função das ameaças e ações de nossos inimigos, como meio de dissuasão ou de resposta devastadora", disse o ministro iraniano da Defesa.

