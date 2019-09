(Arquivo) Militares iranianos viajam em um barco-patrulha, no Estreito de Ormuz, enquanto participam do "Dia Nacional do Golfo Pérsico"

O Irã interceptou um navio suspeito de ser usado para contrabandear combustível e deteve os 11 membros de sua tripulação perto de uma importante rota de transporte de petróleo, informou a televisão estatal nesta segunda-feira.

Uma patrulha naval da Guarda Revolucionária iraniana interceptou o navio com 250.000 litros de combustível perto do Estreito de Ormuz, afirmou a televisão estatal, citando um comandante dessa força.

"Este navio estava navegando de Bandar Lengeh para os Emirados Árabes Unidos antes de ser apreendido 32 quilômetros a leste da ilha de Tumb Mayor", disse o brigadeiro-general Ali Ozmayi, de acordo com o relatório.

"Os 11 tripulantes foram presos", acrescentou, sem indicar quando essas prisões ocorreram ou a nacionalidade das pessoas.

A televisão estatal transmitiu imagens do convés do navio com escotilhas abertas mostrando tanques cheios do que parecia ser combustível.

É a segunda apreensão neste mês, depois que um navio suspeito de contrabando de combustível foi parado no Estreito de Ormuz em 7 de setembro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram