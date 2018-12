Irã manteve conversas com talibãs afegãos

O Irã manteve conversas com os talibãs afegãos - anunciou nesta quarta-feira (26) o alto comando do setor de Segurança iraniano, de acordo com a agência de notícias Tasnim.

"O governo afegão foi informado sobre as conversas com os talibãs, e este processo continuará", declarou o secretário do Conselho Supremo da Segurança Nacional, Ali Shamjani, afirmou a Tasnim, uma agência próxima à Guarda Revolucionária, o Exército de elite do Irã.

Ainda não se divulgou nenhum detalhe sobre o local do encontro.

Shamkhani informou as autoridades afegãs sobre essas discussões durante uma visita hoje a Cabul, acrescentaram a Tasnim e outras agências.

"A República Islâmica foi um pilar para a estabilidade na região e a cooperação entre os dois países vai, certamente, ajudar a resolver os problemas de segurança" no Afeganistão, afirmou o secretário iraniano.

No Twitter, o jornalista Abas Aslani, da Tasnim, afirmou que esta é a primeira confirmação dessas discussões entre o Irã e os talibãs.

As conversas surgem uma semana depois do anúncio surpresa e sob anonimato de uma autoridade americana - ainda sem confirmação oficial - da decisão do presidente Donald Trump de retirar "cerca de metade" dos 14.000 soldados estacionados no Afeganistão.

A presidência afegã minimizou o impacto dessa retirada.

O Irã compartilha uma fronteira de mais de 900 quilômetros com o Afeganistão, país com o qual sempre manteve relações complexas. Durante muito tempo, Teerã apoiou seus correligionários xiitas: a minoria étnica hazare no Afeganistão, perseguida de maneira violenta sob o regime talibã (sunita) na década de 1990.

Além disso, o Irã trabalhou junto com as Nações Unidas e com países ocidentais para ajudar a expulsar os talibãs depois da invasão americana em 2001.

Nos últimos anos, algumas alegações de fontes afegãs e ocidentais mencionaram vínculos entre os Guardiães da Revolução e os talibãs para expulsar as forças americanas do país.

