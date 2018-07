O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

31 de Julho de 2018

O Irã recebeu com ceticismo a oferta de Donald Trump de se reunir com os líderes iranianos "quando quiserem", com as principais autoridades do país evitando uma reação imediata à proposta.

Apesar de sua franca hostilidade em relação ao regime iraniano, que se materializou notavelmente pela saída dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano, Trump pareceu abrir as portas na segunda-feira para discussões no mais alto nível, sem pré-condições.

As reações foram, em geral, muito negativas nos círculos políticos iranianos. O vice-presidente do Parlamento, Ali Motahar, declarou agência Fars que discutir com Trump "seria uma humilhação".

"A América não é confiável", apontou por sua vez o ministro do Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, segundo a Fars. "Depois de sua retirada arrogante e unilateral do acordo nuclear, como podemos confiar?"

No Twitter, um assessor do presidente iraniano Hassan Rohani assegurou que qualquer discussão com os Estados Unidos deveria começar com "o respeito pela grande nação iraniana, a redução das hostilidades e o retorno dos Estados Unidos ao acordo nuclear" de 2015, estimou Hamid Aboutalebi.

Pouco antes das palavras de Trump, o porta-voz do ministério iraniano das Relações Exteriores havia considerado como "impossíveis" discussões com a atual administração americana.

"Washington revela sua natureza indigna de confiança dia após dia", declarou Bahram Ghasemi à agência Mehr, citando "as medidas hostis dos Estados Unidos após sua retirada (do acordo nuclear) e o restabelecimento das sanções econômicas" americanas contra Teerã.

O presidente Trump está se preparando para reimpor as sanções em duas etapas, em 6 de agosto e em novembro.

Ele disse que quer obter, através de sua estratégia de "pressão máxima", um novo acordo que iria além de limitar o programa nuclear de Teerã e permitiria limitar sua influência regional e seu programa balístico.

Para Mohammad Marandi, professor da Universidade de Teerã e um dos negociadores iranianos do acordo nuclear de 2015, o Irã "não pode negociar com alguém que viola compromissos internacionais, ameaça destruir países e muda constantemente de posição".

- "Tabu" -

Como muitos outros, ele estima que o retorno dos Estados Unidos ao acordo deve ser uma condição prévia a qualquer discussão.

Raros são aqueles que se mostraram compreensivos, como presidente da comissão de Relações Exteriores no Parlamento.

"Negociações com os Estados Unidos não devem ser tabu", disse Heshmatollah Falahatpisheh à agência Isna. "Por causa de uma desconfiança histórica, as relações diplomáticas foram destruídas" e não há escolha a não ser procurar reduzir as tensões, segundo ele.

Há uma semana, Rohani e Trump trocaram declarações tensas.

O presidente iraniano havia evocado a perspectiva da "mãe de todas as guerrar", enquanto o americano prometeu "consequências jamais vistas na história".

Nas ruas de Teerã, a população sente cada vez mais as dificuldades econômicas, principalmente a crise monetária, que fez o rial perder quase dois terços de seu valor em relação ao dólar desde o início do ano.

"Todos nós acreditamos que Trump é o inimigo do Irã, mas quem sabe ele não quer dar uma chande ao povo iraniano e, se Deus quiser, isso pode nos ajudar a sair do desastre", considerou Hushiar, funcionário de um escritório.

"Se os americanos querem realmente negociar sem condições prévias, deveriam pelo menos continuar no acordo ou nos deixar comercializar com a União Europeia", ressaltou Morteza Mehdian, um engenheiro. "Mas a realidade é que este homem (Trump) é um mentiroso e suas palavras não têm valor".

Esta afirmação continua a ser a linha oficial do regime. Há 10 anos, o guia supremo Ali Khamenei aponou que as discussões com os Estados Unidos seriam "inúteis".

