O Ministério iraniano das Relações Exteriores afirmou nesta terça-feira (28) que uma mediação com os Estados Unidos não é necessária no momento, minimizando os riscos de um confronto militar com Washington, à medida que aumenta a tensão com o envio de tropas americanas ao Oriente Médio.

No início de maio, o Pentágono enviou para o Golfo um porta-aviões, um navio de guerra, bombardeiros B-52 e uma bateria de mísseis Patriot, com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, citando "indicações perturbadoras" de uma escalada de Teerã.

O Irã "não vê tensão, ou possibilidade de confronto", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Abbas Mousavi, em entrevista coletiva em Teerã, garantindo que as "preocupações" foram criadas por outros.

O Irã "não acredita, no momento atual", em uma mediação com Washington, disse à imprensa.

As relações já tensas entre Washington e Teerã aumentaram no início do mês. O Irã suspendeu alguns de seus compromissos no âmbito do acordo de 2015 sobre seu programa nuclear, um ano após a retirada unilateral dos Estados Unidos deste texto. Ao mesmo tempo, o governo americano reforçou suas sanções contra a economia iraniana.

Se não houver previsão de suspensão das sanções, Teerã "irá para o próximo estágio", advertiu Moussavi, dando a entender que o Irã poderá suspender outros compromissos substanciais.

Vários países do Oriente Médio, mas também Japão e Suíça, ofereceram-se para mediar o conflito entre os dois países.

Teerã não quer manter negociações diretas com Washington, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que seu país estaria disposto a "conversar".

O Irã "ouve os pontos de vista dos países" que se propuseram como mediadores, declarou Moussavi, acrescentando, contudo, que Teerã não enviou nem recebeu "mensagens particulares" durante muitas visitas diplomáticas nas últimas semanas.

