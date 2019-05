O chanceler iraniano, Mohammad Javad Zarif, comparece a uma reunião com o ministro do Exterior iraquiano na capital, Bagdá, em 26 de maio de 2019

O Irã acusou nesta segunda-feira os Estados Unidos de "prejudicar o povo iraniano e causar tensões na região", após o presidente Donald Trump afirmar que não quer uma mudança no regime no Irã, mas apenas a ausência de armas nucleares.

O governo Trump "prejudica o povo iraniano e causa tensões na região", denunciou o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, através do Twitter.

"Ações, não palavras, mostrarão se sim ou não se trata das intenções de @realDonaldTrump", acrescentou.

Também negou que o Irã possua armas nucleares, após o presidente dos Estados Unidos declarar na segunda-feira - durante uma visita ao Japão - que "nós não buscamos uma mudança de regime (em Teerã), quero que isso fique claro (...) O que desejamos é a ausência de armas nucleares. Não quero de nenhuma maneira prejudicar o Irã".

O guia supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, "afirmou há tempos que nós não buscamos possuir armas nucleares ao pronunciar uma fátua proibindo-as", informou Zarif na rede social.

Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira o envio de 1.500 soldados para o Oriente Médio, invocando "ameaças persistentes" contra as forças americanas que procedem do "mais alto nível" do governo iraniano.

"O crescimento da presença americana em nossa região é muito perigoso e uma ameaça à paz e à segurança internacionais que se deve enfrentar", disse Zarif.

