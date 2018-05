O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O comissário de Energia da União Europeia, Miguel Arias Cañete (E), junto com o vice-presidente do Irã, Ali Akbar Salehi, em Teerã, em 19 de maio de 2018

O Irã afirmou neste sábado (19) que espera medidas concretas dos países europeus para decidir se o acordo nuclear pode ser salvo, no primeiro dia de uma visita do comissário europeu de Energia, Miguel Arias Cañete, a Teerã.

Cañete é o primeiro funcionário de alto escalão ocidental a ser recebido em Teerã desde a decisão dos Estados Unidos de se retirarem do acordo nuclear iraniano.

Com essa escolha, Washington voltará a impor sanções a Teerã que haviam sido suspensas, e que afetam especialmente as empresas europeias que operam na República Islâmica.

A União Europeia (UE) disse esta semana que está buscando "soluções práticas para permitir ao Irã continuar com suas vendas de petróleo e gás, com as transações bancárias e com a manutenção das conexões aéreas e marítimas".

O euro se tornará a moeda para as transações de petróleo iraniano, pagas mediante transferências entre os bancos centrais europeus e o banco central iraniano. Os seguros serão subscritos nos Estados europeus importadores para as cargas, como é feito em Grécia, França e Itália, explicou Cañete ao fim de uma reunião com o ministro do Petróleo, Bijan Namdar Zanghaneh.

O ministro iraniano tomou nota das propostas e declarou que o Irã "não tem a intenção de mudar o nível atual de exportações", de 3,8 milhões de barris diários, 20% dos quais vão para a UE e 70% para China e outros países asiáticos.

- Muitas possibilidades -

Preservar o acordo nuclear é "fundamental para a paz na região", declarou o comissário Cañete durante reunião com o vice-presidente iraniano, Ali Akbar Salehi, transmitida ao vivo pela televisão do Estado.

A Comissão Europeia lançou na sexta-feira um procedimento para ativar a "lei de bloqueio", com o objetivo de responder os efeitos extraterritoriais das sanções americanas nas empresas europeias que querem investir no Irã.

"Cañete nos apresentou verbalmente um certo número de propostas e medidas para responder a decisão americana. Esperamos que se tornem realidade", disse Salehi.

"Por enquanto (...) esperamos para ver se essas medidas gerarão resultados tangíveis" acrescentou. "Caso contrário, seríamos obrigados a tomar uma decisão que, pessoalmente, eu não desejo", assegurou.

O Irã ameaçou reativar seu programa de enriquecimento de urânio a "nível industrial". "Temos muitas possibilidades e combinações possíveis", declarou Salehi, que também dirige a Organização Iraniana de Energia Atômica.

No domingo, o comissário europeu Arias Cañete tem um encontro com o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif, antes de voltar a Bruxelas.

Salehi pediu neste sábado aos europeus que concretizem rapidamente seus compromisso. "Se nada acontecer, a maior parte da população nos obrigará a abandonar (o acordo)", advertiu.

"Não quero prejulgar. Esperemos algumas semanas e vejamos como tudo se desenrola", acrescentou.

