O Irã anunciou, nesta quarta-feira (11), o óbito de mais 63 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, elevando para 354 o total de vítimas letais no país, um dos mais afetados do mundo.

"Infelizmente, nas últimas 24 horas, foram registradas 63 mortes. Ao todo, 354 pessoas faleceram (por Covid-19)", informou o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur.

As autoridades também constataram, segundo Jahanpur, 958 novos casos de contaminação, aumentando para 9.000 o número de pessoas infectadas no Irã.

A capital Teerã registrou 256 novos casos, seguida pela província de Ispahan (centro), com 170.

A propagação do novo coronavírus no Irã é uma das mais letais fora da China, onde a doença surgiu pela primeira vez em dezembro passado.

O Irã anunciou a primeira morte por coronavírus em seu território, na cidade sagrada xiita de Qom, em 19 de fevereiro.

Quarentenas ainda não foram formalmente impostas no território, mas as autoridades pediram aos iranianos que evitem viajar. Escolas e universidades foram fechadas, assim como hotéis e outras instalações turísticas, para desestimular as viagens.

Neste contexto, o presidente Hassan Rohani fez um novo apelo hoje à população, pedindo-lhe que limite seus traslados para conter o vírus.

