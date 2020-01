Um defensor da força paramilitar Hashed al-Shaabi do Iraque exibe sinais de vitória durante um protesto na embaixada dos EUA na capital iraquiana Bagdá para condenar os ataques aéreos dos EUA que mataram 25 combatentes no fim de semana

Um ativista foi assassinado em Bagdá - disse uma fonte policial à AFP nesta quinta-feira (2), no momento em que as manifestações contra o governo do Iraque e seu mentor, o Irã, ofuscadas durante dois dias por um ataque contra a embaixada americana, entram no quarto mês.

Saadun Al Luhaibi, figura importante da inédita revolta iniciada em 1º de outubro, "foi morto com tiros na cabeça durante a noite, em um bairro ao sudoeste de Bagdá", afirmou a fonte ouvida pela AFP.

A revolta popular, que deixou 460 mortos e 25.000 feridos até o momento, foi eclipsada na terça-feira (31) por um ataque executado por milhares de combatentes e partidários pró-Irã contra a embaixada americana na ultraprotegida Zona Verde de Bagdá.

Os manifestantes denunciavam os ataques aéreos americanos que mataram 25 combatentes pró-Irã na fronteira com a Síria. A multidão abandonou a Zona Verde somente depois de uma ordem da Hashd al-Shaabi, a coalizão de grupos paramilitares integrada ao Estado.

Os protestos contra o governo, que acontecem há vários meses em Bagdá e em outras cidades para exigir o fim da influência de Teerã no Iraque, devem prosseguir, apesar dos assassinatos, sequestros e do ataque de terça-feira, de acordo com os manifestantes.

Ahmed Mohamed Ali, que protesta na cidade de Nassiriya (sul), afirmou que "o que aconteceu na embaixada americana foi uma tentativa de desviar a atenção das manifestações populares".

"Mas nós continuamos, protestamos pela mudança e esperamos conseguir", disse à AFP.

Em Diwaniya, cidade do sul do país em que os manifestantes incendiaram as sedes da Hashd e dos partidos governistas, o protesto continua e o movimento de desobediência civil bloqueia escolas e prédios públicos.

