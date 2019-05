Vídeo de propaganda do EI mostra extremistas em local não especificado da província de Al-Anbar, em 17 de março de 2014 no Iraque

Um tribunal iraquiano condenou um quarto francês à morte, no domingo, um ex-militar no Afeganistão, por pertencer ao grupo Estado Islâmico (EI).

O veredicto contra Mustapha Merzoughi, de 37, foi anunciado depois da condenação à morte de outros três franceses, em um julgamento inédito contra cidadãos desse país no Iraque. Mais de 500 estrangeiros do EI já foram considerados culpados.

O Iraque prendeu milhares de extremistas repatriados nos últimos meses da Síria, onde foram capturados pelas Forças Democráticas Sírias (FDS) durante sua ofensiva para erradicar o "califado" autoproclamado do EI. Nenhum estrangeiro membro do EI foi executado no Iraque ainda.

Os franceses Kévin Gonot, Léonard Lopez e Salim Machou, condenados no domingo, e Mustapha Merzoughi, condenado hoje, tem 30 dias para recorrer.

