A Irlanda está preparando seu orçamento para 2020, contando com que a Grã-Bretanha sairá da UE em um Brexit sem acordo - declarou o ministro das Finanças, Paschal Donohoe, nesta quarta-feira (11).

"Basear o orçamento 2020 na suposição de um Brexit sem acordo é uma estratégia orçamentária sensata e que o governo pretende seguir", alegou Donohoe.

"O Brexit sem acordo terá implicações profundas para a Irlanda em todos os níveis. Isso inclui desafios macroeconômicos, comerciais e setoriais, imediatamente e a longo prazo", acrescentou.

As observações de Donohoe oferecem a indicação mais clara até então de que o governo irlandês considera a falta de acordo o resultado mais provável do projeto de divórcio da Grã-Bretanha com a UE.

O primeiro-ministro Boris Johnson prometeu o Brexit para 31 de outubro, independentemente de um acordo de retirada ter sido ratificado, ou não.

"Dada a incerteza e a falta de clareza quanto ao momento e ao formato que a saída do Reino Unido levará, a preparação para um Brexit sem acordo é o mais sensato e a opção mais segura", disse Donohoe a repórteres.

Como o parceiro comercial mais próximo da Grã-Bretanha, a Irlanda pode perder 55 mil vagas de emprego e seis pontos no PIB no caso de um Brexit sem acordo, segundo dados do governo.

O pacote orçamentário para 2020, de 2,8 bilhões de euros, vai conter esquemas de despesas projetados para sustentar os setores mais expostos às consequências do Brexit - provavelmente incluindo agricultura e indústria.

