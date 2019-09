A irmã de Boris Johnson se uniu às críticas feitas pelas declarações incendiárias de quarta-feira do primeiro-ministro britânico na Câmara dos Comuns.

"Meu irmão usa palavras como 'rendição' e 'capitulação', como se as pessoas que estão no caminho da sagrada vontade do povo, como definido pelos 17,4 milhões de votos em 2016, tivessem que ser enforcadas, afogadas, esquartejadas e cobertas por penas", disse Rachel Johnson ao canal Sky News.

"Eu penso que tudo isto é muito repreensível", completou a jornalista, contrária ao Brexit.

Johnson afirmou na quarta-feira a respeito da deputada anti-Brexit Jo Cox, assassinada em 2016, que "a melhor maneira de honrar (sua) memória é fazer o Brexit".

A irmã do chefe de Governo considerou o comentário "particularmente de mau gosto para aqueles que sofrem o luto por uma mãe, deputada e amiga".

O polêmico primeiro-ministro se recusou a pedir desculpas por suas palavras, que provocaram uma tempestade de críticas dos deputados.

No início do mês, Boris Johnson pareceu ter ficado abalado pela renúncia como secretário de Estado e parlamentar de seu irmão mais novo, Jo, um ferrenho pró-UE que discorda da estratégia do premier para o Brexit.

