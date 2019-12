A irmã do cantor George Michael, Melanie Panayiotou, morreu repentinamente na quarta-feira, em Londres, aos 55 anos, exatamente três anos depois de seu irmão, que faleceu aos 53 anos no dia de Natal de 2016, anunciou sua família nesta sexta-feira.

"Podemos confirmar que Melanie morreu repentinamente", disse sua família em comunicado do advogado John Reid.

A polícia de Londres interveio na noite de quarta-feira na casa da vítima, depois de ser alertada pelos serviços de socorro às 19h35 (horário local) da morte súbita de uma mulher na casa dos cinquenta anos no noroeste de Londres.

As causas da morte não são consideradas suspeitas, informou a polícia em comunicado.

Segundo o jornal Daily Mirror, Melanie Panayiotou foi encontrada morta em sua casa no bairro de Hampstead, no norte de Londres, por sua irmã Yioda.

Exatamente três anos antes, seu irmão George Michael, cujo nome real era Georgios Kyriacos Panayiotou, também foi encontrado sem vida em sua casa em Goring, a oeste da capital britânica, por seu parceiro Fadi Fawaz.

Os médicos forenses concluíram que o cantor, que vendeu mais de 100 milhões de discos, morreu após sofrer uma cardiomiopatia dilatada com miocardite (enfraquecimento do músculo cardíaco) e esteatose hepática, um acúmulo de gordura nas células hepáticas.

A morte do cantor de "Last Christmas" e "Wake Me Up Before You Go Go" causou uma grande comoção e uma chuva de homenagens no Reino Unido e no resto do mundo.

