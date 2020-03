O jornalista da CNN Chris Cuomo, 49, irmão mais novo do governador de Nova York, Andrew Cuomo, está com coronavírus, mas continuará conduzindo o programa que apresenta, porém do porão de sua casa, onde cumpre quarentena, informaram ambos nesta terça-feira.

"Não me importa o quão inteligente, rico e poderoso você acredite que seja. Não me importa o quão jovem ou velho. O vírus é o grande igualador. Meu irmão Chris testou positivo para o novo coronavirus", anunciou o governador do estado americano mais afetado pela pandemia, em entrevista coletiva.

"É jovem, está em forma, é forte (não tanto quanto acredita), mas ficará bem. Mas há uma lição aqui. É um trabalhador essencial, integrante da imprensa. Foi para a rua. Se você vai para a rua, as chances de infecção são muito altas", assinalou o governador.

Chris Cuomo informou no Twitter que, nos últimos dias, teve contato com pessoas que, mais tarde, soube que estavam infectadas. "Tive febre, calafrios e dificuldade para respirar. Só espero não ter infectado os meninos e Cristina. Isso me faria sentir pior do que a doença", tuitou o jornalista.

Cerca de 75 mil pessoas no estado de Nova York testaram positivo para o novo coronavírus, e 1.550 morreram. "Subestimamos esse vírus. É mais poderoso e perigoso do que pensávamos", assinalou o governador.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram