As forças israelenses bombardearam posições do movimento islamita Hamas na Faixa de Gaza, como resposta ao lançamento de foguetes contra o território de Israel, anunciou nesta quarta-feira o exército do Estado hebreu.

"Aviões de combate atingiram 15 alvos terroristas ao norte e no centro da Faixa de Gaza, incluindo uma fábrica de armas, objetivos das forças militares navais e um túnel de ataque de Hamas", afirma um comunicado militar.

"O exército continuará considerando o Hamas responsável por tudo que procede da Faixa de Gaza", completa o texto.

Desde 2008 Israel e Hamas se enfrentaram em três guerras na Faixa de Gaza.

