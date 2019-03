Palestinos retiram escombros após bombardeio israelense perto de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 9 de março de 2019

O Exército israelense anunciou, neste sábado (9), bombardeios em várias posições do Hamas, o movimento islamista no poder em Gaza, em resposta ao lançamento de um foguete desse território palestino para Israel, na noite de sexta-feira.

Em um comunicado, o Exército indicou que seus ataques haviam atingido "vários alvos militares em uma base do Hamas no sul da Faixa de Gaza e em estruturas subterrâneas no norte da Faixa de Gaza".

"O ataque aconteceu em resposta ao disparo de um projétil da Faixa de Gaza durante a noite [de sexta-feira] e à violência permanente procedente da Faixa de Gaza, sobretudo, o lançamento de balões com artefatos explosivos e as tentativas de danificar as infraestruturas de segurança nos últimos dias", relata o comunicado.

Segundo fontes de segurança em Gaza, os bombardeios israelenses não deixaram feridos.

Na sexta-feira, houve manifestações e confrontos na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel. Neles, um palestino morreu, vítimas de disparos israelenses, e pelos menos 45 ficaram feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

