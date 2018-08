O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

19 de Agosto de 2018

Manifestação palestina no ponto fronteiriço de Erez, entre Gaza e Israel, contra o bloqueio israelense à Faixa de Gaza, em 24 de julho de 2018

Israel fechou neste domingo (19) a passagem fronteiriça de Erez, no norte da Faixa de Gaza, devido às manifestações palestinas na fronteira, uma nova restrição ao bloqueio já imposto ao enclave palestino.

A decisão pode impedir que os habitantes de Gaza viajem durante o Eid al-Adha (Festa do Sacrifício) muçulmano, que começa esta semana. Responsáveis israelenses não detalharam quanto tempo vai durar o fechamento da passagem.

A passagem de Erez, única pela qual as pessoas transitam entre o enclave palestino e Israel, seguirá, no entanto, aberta para "os casos humanitários e os doentes", informou uma porta-voz da Unidade do Coordenador das Atividades Governamentais nos Territórios Palestinos (COGAT, em inglês).

"A passagem de Erez se fechou, devido à continuação de manifestações violentas ao longo da fronteira", declarou a porta-voz da COGAT, sem dar detalhes.

O ministro israelense da Defesa, Avigdor Lieberman, confirmou em um comunicado que o fechamento da passagem se deve aos "violentos incidentes na fronteira de sexta-feira passada".

A Autoridade Palestina confirmou o fechamento da passagem fronteiriça, que permanecerá aberta para os cidadãos que retornam à Faixa de Gaza.

Os soldados israelenses mataram na sexta-feia dois palestinos que se manifestavam na fronteira com Israel.

Sexta-feira foi um teste para verificar a solidez da trégua respeitada há uma semana pelo Exército israelense e pelos grupos armados palestinos da Faixa de Gaza.

Na semana passada, o governo israelense abriu a passagem fronteiriça de Kerem Shalom, único ponto de trânsito de mercadorias entre Israel e a Faixa de Gaza, fechada desde julho.

O Egito anunciou, por sua vez, que a passagem fronteiriça de Rafah será aberta de forma excepcional neste domingo por conta do Eid al-Adha.

A fronteira com o Egito também permanece fechada a maior parte do tempo.

- Dez anos de bloqueio -

O fechamento da passagem e os incidentes na fronteira continuam ocorrendo, apesar das tentativas do Egito e da ONU de obter uma trégua de longo prazo entre Israel e o Hamas, o movimento islamita que controla o enclave de Gaza.

Território localizado entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo, a Faixa de Gaza está há dez anos submetida a um bloqueio israelense.

Na última década, Israel e Hamas travaram três guerras.

Também houve muitas explosões militares entre ambos, com três incidentes desde julho passado.

O último ocorreu em 9 de agosto, quando Israel respondeu com bombardeios aéreos ao lançamento de 180 foguetes de Gaza.

