Israel cortará as conexões entre as cidades do país de terça a sexta-feira, com o objetivo de impedir a propagação do novo coronavírus durante a Páscoa judaica, para a qual muitas vezes são realizadas reuniões familiares.

As transferências entre cidades serão proibidas "de terça-feira às 16h00 até sexta-feira às 07h00", informou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na televisão na noite desta segunda-feira, pedindo aos israelenses que "fiquem em suas cidades e vilas".

Além disso, ele alertou que, na noite de quarta-feira, durante o jantar do Seder, um momento-chave da Pesaj (Páscoa Judaica), apenas pessoas que vivem na mesma casa devem se reunir e que ninguém poderá sair de casa na quarta-feira, das 16h00 até 07h00 de quinta-feira.

"Os próximos dias serão decisivos para o Estado de Israel", afirmou.

O país registrou oficialmente 8.900 casos de contágio e 57 mortes. Como outros países, Israel impôs medidas de contenção.

Os israelenses não podem ir a mais de 100 metros de casa, exceto para ir ao supermercado, farmácia ou hospital.

