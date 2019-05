Poucos meses após as últimas eleições, Israel pode ter que voltar às urnas, se Benjamin Netanyahu não for capaz de formar uma coalizão de governo nas próximas 48 horas.

O futuro de Netanyahu, no poder há mais de dez anos sem interrupção e 13 no total, está em perigo desde as eleições de 9 de abril.

Netanyahu tem até a meia-noite de quarta-feira para formar uma coalizão de governo, conforme o mandato confiado a ele pelo presidente israelense Reuven Rivlin após as eleições.

Mas apesar de seu triunfo nas eleições de abril, o primeiro-ministro trava duras negociações com Avigdor Lieberman, que foi seu ministro da Defesa.

Dado o impasse, o partido de Netanyahu, o Likud, iniciou o processo de dissolução do Parlamento (Knesset).

Nesta terça-feira, o Parlamento deu mais um passo para a celebração de novas eleições legislativas, com a aprovação em primeiro turno da lei de dissolução que motivaria a convocação de um novo pleito.

O texto já havia sido aprovado na segunda-feira em uma leitura preliminar e para ser efetivo deve ser ratificado em mais duas votações.

Nesta terça-feira, a lei de dissolução recebeu 66 votos a favor e 44 contrários, informou o site do Knesset.

Na leitura preliminar foram registrados 65 votos a favor, 43 contra e seis abstenções.

Em caso de aprovação definitiva, a lei estabelece a data de 17 de setembro para as novas eleições.

Outra possibilidade seria o presidente Reuven Rivlin confiar a formação do governo a outro deputado, uma hipótese que Netanyahu rejeita.

Para sair da crise, a lista de centro-direita do principal opositor de Netanyahu, o general Benny Gantz, disse estar disposta a formar um governo de união com o Likud. Um governo como este teria uma sólida maioria de 70 deputados, de um total de 120.

Mas o partido de Ganz pede que o governo não inclua Netanyahu, algo que ele não parece querer aceitar.

As eleições de 9 de abril foram convocadas por Netanyahu com antecedência, um movimento que analistas interpretaram como uma tentativa de reforçar o seu poder diante de uma possível acusação em três casos de corrupção.

Após as eleições, Netanyahu parecia se encaminhar para um quinto mandato com uma aliança liderada pelo Likud e com forças de direita e partidos ultraortodoxos, que representam 10% da população.

No entanto, seus problemas legais o tornaram vulnerável a tentativas de extorsão política, segundo analistas.

A fim de obter os cinco votos desse partido e chegar a 65 dos 120, Lieberman exige a aprovação de uma lei para que os judeus ultraortodoxos também tenham que cumprir seu serviço militar. Uma medida que muitos consideram justa, mas que os partidos ultraortodoxos rejeitam.

Os observadores não concordam se a exigência é uma estratégia de Lieberman para obter mais ou se há um conflito pessoal com Netanyahu.

Celebrar novas eleições de maneira tão rápida seria algo sem precedentes em Israel e existe preocupação com o custo e a longa estagnação política resultante.

Também representaria um duro revés para Netanyahu, que na segunda-feira recebeu o apoio de um de seus principais aliados no cenário internacional, o presidente americano Donald Trump.

