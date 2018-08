O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

09. Agosto 2018 - 13:48

Bombardeio do Exército israelense em Gaza em 8 de agosto de 2018

O Exército israelense bombardeou intensamente as posições do Hamas em Gaza na madrugada desta quinta-feira (9), em represália pela chuva de foguetes disparados, uma escalada que custou a vida de três palestinos, incluindo uma grávida e seu bebê.

Entre a tarde de quarta e a manhã desta quinta, caíram no território de Israel mais de 180 foguetes e obuses procedentes da Faixa de Gaza, aos quais a aviação israelense respondeu bombardeando mais de 150 instalações militares do Hamas, o movimento islamita que governa este território palestino, segundo números do Exército israelense.

Três palestinos morreram nos bombardeios de Israel, segundo os serviços hospitalares de Gaza, entre eles uma jovem de 23 anos, grávida, e sua filha de 18 meses. O marido da vítima ficou ferido. O terceiro palestino morto era um membro da facção armada do Hamas.

Outros 12 palestinos ficaram feridos no encrave, que desde 2008 foi cenário de três guerras com Israel.

Depois dessa nova ofensiva israelense, o Hamas e os grupos armados palestinos aliados anunciaram sua decisão de cessar os disparos de foguetes contra Israel.

"Consideramos terminado este episódio de escalada", afirmou um membro do comando armado conjunto.

Um dos chefes do Hamas confirmou o cessar dos disparos.

- Tensões exacerbadas -

A maioria dos foguetes caiu em zonas desabitadas e mais de 30 foram interceptados no ar pelos sistemas antimísseis israelenses, embora dois tenham caído na cidade israelense de Sderot.

Uma tailandesa de 30 anos foi atingida nesta quinta, e sua vida corre perigo, segundo o hospital de Beersheva.

Outras três pessoas ficaram feridas pelos estilhaços. Além disso, cerca de 20 pessoas foram atendidas em estado de choque, e oito foram hospitalizadas.

Estos novos enfrentamentos acontecem no momento, em que Israel e Hamas mantêm conversações indiretas por mediação do Egito e da ONU para estabelecer uma trégua duradoura.

"Estou profundamente alarmado com a escalada de violência entre Gaza e Israel e, em especial, com os inúmeros foguetes lançados hoje", declarou o enviado especial da ONU, Nickolay Mladenov, em um comunicado.

Israel e Hamas mantêm desde a guerra de 2014 um cessar-fogo muito tenso, regularmente posto à prova por atos hostis de ambas as partes.

Os disparos palestinos acontecem um dia depois da morte de dois membros das brigadas Ezzedin al Qassam, a facção armada do Hamas, em um bombardeio israelense no norte da Faixa de Gaza.

O Hamas ameaçou, então, fazer Israel "pagar o preço".

Em 30 de março, começaram as manifestações contra o bloqueio israelense e para exigir o direito de retorno dos palestinos expulsos de suas terras com a criação de Israel, em 1948.

As tensões se viram exacerbadas com a transferência, em 14 de maio, por parte dos Estados Unidos, de sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém.

Esta decisão, que rompeu décadas de consenso internacional, coincidiu com um banho de sangue, no qual mais de 60 palestinos morreram.

Desde 30 de março, o fogo israelense acabou com a vida de 165 habitantes de Gaza. Um soldado israelense também morreu nesses confrontos.

