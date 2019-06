O embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, considerou que este país tem direito a anexar pelo menos "algo" da Cisjordânia ocupada, comentários que, provavelmente, aumentarão as reservas palestinas ao esperado plano de paz americano.

Os palestinos rejeitaram o plano antes mesmo de ser apresentado, alegando que o governo de Donald Trump é excessivamente pró-Israel. Os comentários do embaixador David Friedman se anunciam, assim, como um novo golpe ao já delicado e difícil processo de paz.

"Sob certas circunstâncias, acredito que Israel tem direito a reter algo da Cisjordânia, mas não provavelmente toda", afirmou ele, em entrevista publicada no sábado pelo jornal "The New York Times".

"A última coisa de que o mundo precisa é de um Estado falido palestino entre Israel e Jordânia", acrescentou Friedman.

"Talvez não aceitem. Talvez não satisfaça suas demandas mínimas", reconheceu o embaixador, um ferrenho partidário das colônias israelenses.

"Acreditamos no fato de que o plano correto, no momento adequado, terá a reação correta com o tempo", insistiu.

O alto dirigente palestino Saeb Erekat afirmou que esse princípio pressupõe "a cumplicidade americana com os planos coloniais israelenses".

O estabelecimento de um Estado palestino em territórios que incluem Cisjordânia, ocupada por Israel na guerra dos Seis Dias de 1967, foi o eixo dos planos de paz anteriores para o Oriente Médio.

Ainda não há uma data precisa para anunciar o plano do governo de Trump, embora esteja prevista uma conferência no Bahrein este mês. Nela, devem ser apresentados seus aspectos econômicos.

