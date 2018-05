O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga, discursa sobre sua reunião com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, em 14 de maio em Roma

O Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema) e a Liga (extrema-direita) publicaram nesta sexta-feira (18) um "contrato de governo" comum para a Itália, que não prevê uma saída unilateral do euro, mas claramente vira as costas para a austeridade.

Muito à direita em temas como imigração e segurança, este contrato tem o objetivo de possibilitar, na próxima semana, o primeiro governo antissistema em um país fundador da União Europeia (UE). Mas ainda resta determinar quem será o primeiro-ministro.

O programa de 58 páginas, que contém 30 pontos, está sendo submetido à votação pela Internet, até as 20h locais (15h de Brasília), dos militantes do M5S, movimento que defende a democracia participativa desde sua criação, em 2009, pelo comediante Beppe Grillo.

"Hoje fica finalmente definido em todos os seus componentes o 'contrato para o governo de mudança'. Estou realmente feliz. Estes 70 dias foram realmente intensos, aconteceram muitas coisas, mas, no fim, conseguimos o que havíamos anunciado na campanha eleitoral", escreveu no Facebook o líder do M5S, Luigi Di Maio.

"Dias e noites de trabalho... Acabaram as mentiras dos jornais e dos canais de televisão, aqui está a realidade: vocês gostam?", perguntou no Twitter Matteo Salvini, líder da Liga.

Este movimento anunciou que o texto deve passar pela votação de seus militantes em toda Itália no sábado e domingo.

Uma vez aprovado, o "contrato" será apresentado na segunda-feira ao presidente da República, Sergio Mattarella.

- Mistério sobre chefe de Governo -

Ainda persiste, no entanto, o mistério sobre quem será o primeiro-ministro e qual o perfil desta pessoa.

"Uma coisa é certa: não serei eu, nem Di Maio. Estamos buscando uma síntese", afirmou Salvini, de 45 anos.

"Estou muito confiante, criamos a base de governo e o nome do primeiro-ministro não será um problema", afirmou Di Maio na quinta-feira à noite.

De forma geral, o "contrato de governo" claramente vira as costas para a austeridade e aposta em uma política de crescimento para reduzir a colossal dívida pública do país.

"A ação do governo aponta para a redução da dívida pública não por meio de receitas baseadas em impostos e austeridade, políticas que não alcançaram seus objetivos, e sim por meio do aumento do PIB com base na retomada da demanda interna", afirma o texto.

O programa não cita explicitamente uma saída do euro, mas indica "revisar, com os sócios europeus, o marco da governança econômica", incluindo a moeda única, para "voltar à situação de origem, quando os Estados europeus estavam estimulados por uma sincera intenção de paz, de fraternidade, de cooperação e de solidariedade".

Isto provoca a inquietação entre os sócios europeus, que recordam com frequência a Itália sobre a necessidade de respeitar as regras do bloco.

"Vejo que há muita preocupação em nível europeu, ou internacional, mas se trata apenas da vontade popular" respondeu Di Maio, enquanto um dos líderes do M5S afirmou que é necessário "ouvir o que se fala nos bares, e não nos conselhos de administração".

- As principais promessas -

No país com a segunda população mais idosa do planeta, atrás apenas do Japão, os dois partidos preveem reduzir a idade de aposentadoria, que passaria para 67 anos em 2019.

Atualmente, é possível solicitar a aposentadoria quando a idade e os anos de contribuição somam 100.

As duas principais promessas dos partidos permanecem no programa, mas sem um calendário específico: uma reforma fiscal "corajosa e revolucionária", com os impostos a pessoas físicas e empresas reduzidos a duas taxas de 15% e 20%, para a Liga, e a instauração de uma "renda de cidadania" de 780 euros mensais, para o M5S.

O texto também menciona o abandono das sanções contra a Rússia, o desenvolvimento do referendo de iniciativa, a instauração de um salário mínimo, a anulação da venda da Alitalia, ou a proibição de maçons no governo.

No total, as medidas poderia custar pelo menos 100 bilhões de euros, segundo vários analistas, que não sabem como tais ideias poderiam ser financiadas.

