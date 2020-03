Primeiro-ministro Giuseppe Conte em entrevista coletiva, após reunião do governo italiano sobre crise do coronavírus, em 4 de março de 2020, em Roma

O governo italiano anunciou nesta quarta-feira uma ajuda excepcional de 25 bilhões de euros (28,3 bilhões de dólares) para lutar contra a epidemia do novo coronavírus, que deixou até agora mais de 600 mortos no país, anunciaram fontes oficiais.

Dessa quantia, a metade servirá para atender o mais urgente e o restante será utilizado em uma fase posterior.

"Alocamos recursos extraordinários para um total de 25 bilhões de euros", disse o chefe do governo, Giuseppe Conte, à imprensa no final do conselho de ministros.

O ministro da Economia, Roberto Gualtieri, disse por sua vez que um primeiro decreto está sendo elaborado e deve ser assinado nesta semana para a alocação imediata de 12 bilhões de euros para o setor da saúde.

Este primeiro decreto prevê, entre outras coisas, a suspensão temporária do pagamento de certos vencimentos de imóveis e empréstimos bancários, todos com garantia parcial do Estado.

Entre as indenizações que serão aprovadas estão a ajuda às famílias com filhos e os setores empresariais mais afetados.

A Itália já havia designado em 5 de março cerca de 7,5 bilhões de euros para enfrentar a emergência, mas decidiu aumentar o montante após o agravamento da situação.

- E a União Europeia? -

Com um crescimento de 0,3% em 2019, seu pior valor desde 2014, a Itália tomou a decisão de combater as consequências do coronavírus que foi testado particularmente com o norte do país, a região mais produtiva e com o risco de aumentar dívida pública que já é mais de 134% do PIB.

"É incrível que o valor seja tão alto quanto o anunciado pela União Europeia", disse à AFP Ludovic Subran, economista-chefe da seguradora alemã Allianz.

Os dirigentes da UE se comprometeram no dia anterior proteger suas economias do coronavírus com "todos os instrumentos" e uma mobilização de 25 bilhões de euros, na tentativa de tranquilizar os mercados.

O fundo será usado para apoiar os serviços de saúde, as PME, o mercado de trabalho e "outros setores vulneráveis" em toda a região.

Gualtieri estimou que "dada a abordagem positiva da UE", com a criação do fundo, "é possível que algumas das intervenções" planejadas por Roma "possam se beneficiar de recursos europeus comuns" e ter um impacto mais suave nas finanças estatais".

O ministro italiano também expressou seu desejo de que as medidas de Roma "sejam apoiadas por medidas apropriadas do Banco Central Europeu".

