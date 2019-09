(Arquivo) Dezenas de migrantes são resgatados em um barco inflável do navio Ocean Viking, pertencente às ONGs francesas SOS Mediterranee e Médicos Sem Fronteiras, nas águas do Mar Mediterrâneo

A Itália autorizou o desembarque em seu território de 182 migrantes socorridos no mar, na segunda decisão semelhante em uma semana após 15 meses de fechamento de seus portos a navios humanitários, anunciou neste domingo a organização não governamental SOS Mediterrâneo.

Esses migrantes haviam sido resgatados no mar há uma semana, na costa da Líbia, pelo Ocean Viking, um navio da SOS Mediterranean e pelo grupo humanitário Médicos Sem Fronteiras.

Em uma mensagem no Twitter, a SOS Mediterráneo informou que esses migrantes agora poderão desembarcar em Messina, na Sicília. A informação foi confirmada por fontes do Ministério do Interior italiano citadas pelo jornal La Stampa em sua edição eletrônica.

