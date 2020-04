Carro da Polícia dos carabineiros patrulha uma deserta Via dei Condotti, a famosa rua de lojas de luxo em Roma, 4 de abril de 2020

A Itália, que observa uma desaceleração da pandemia do novo coronavírus, já pensa em sua recuperação com um plano sanitário, embora o governo advirta que o retorno à normalidade não será do dia para a noite.

O país, até agora o mais afetado no mundo pela epidemia, registrou neste domingo (5) o menor número de mortos em 24 horas (525) em mais de duas semanas.

- Quando a vida vai voltar ao normal?

Temendo um relaxamento no comportamento das pessoas pela chegada da primavera e o feriado da Páscoa, as autoridades insistem em repetir nos últimos dias: "Não se deve baixar a guarda" ao coronavírus.

"Não estamos em condições de suavizar as medidas" de confinamento, advertiu o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, ao anunciar que a Itália continuará paralisada pelo menos até 13 de abril.

"A emergência não terminou. O perigo não desapareceu. Ainda temos alguns meses difíceis pela frente, não desperdicemos os sacrifícios feitos", exortou neste domingo o ministro da Saúde, Roberto Speranza, em entrevista aos jornais Il Corriere della Sera e La Repubblica.

O objetivo é uma volta à normalidade "o quanto antes", acrescentou o ministro, sem dar uma data.

E depois? O chefe da Defesa Civil, Angelo Borrelli, que todos os dias dá um balanço das vítimas, anunciou na sexta que a Itália continuaria confinada até 11 de maio, embora tenha informado que a decisão correspondia exclusivamente ao governo.

Cauteloso, Borrelli mencionou a data de 16 de maio como possível data para uma "fase 2", sinônimo de "coexistência com o vírus", mas só "se a evolução (da pandemia) não mudar".

- Quais serão as medidas sanitárias? -

O ministro da Saúde expôs neste domingo um plano estratégico em cinco pontos "para sair gradualmente" da pandemia, que preconiza o uso generalizado de máscaras, o distanciamento social escrupuloso nos locais de vida e de trabalho" e um dispositivo de hospitais dedicados à COVID-19, que ficarão abertos após a crise para impedir um possível retorno do vírus.

O governo prevê reforçar "as redes sanitárias locais" para que cada doente identificado possa ser submetido a testes de detecção e de tratamento, bem como coletar amostras da população para determinar o número exato de contaminados.

O governo considera também o uso de um aplicativo em 'smartphones', baseada no modelo sul-coreano, para localizar a circulação dos doentes nas 48 horas anteriores à infecção e favorecer a telemedicina para, por exemplo, vigiar a domicílio sua frequência cardíaca e seu nível de oxigênio no sangue.

- Em que ordem? -

"Inclusive quando os casos de coronavírus caírem a zero, a vida não será a mesma durante muito tempo", advertiu o presidente do Instituto Superior de Saúde (ISS), Silvio Brusaferro.

Com o abrandamento das medidas de confinamento, as primeiras atividades que deveriam ser retomadas são as vinculadas à cadeia de abastecimento alimentício e farmacêutico. Este também deveria ser o caso dos artesãos, cujas lojas tenham uma visitação limitada de pessoas.

Bares, restaurantes, boates e academias de ginástica serão os últimos a abrir e, chegado o momento, é provável que seus proprietários devam prever um distanciamento de segurança de pelo menos um metro entre seus clientes e com seu pessoal.

As pessoas que desejarem voltar à Itália - 200.000 italianos atualmente, segundo cifras oficiais - deverão ser postas em isolamento e apresentar a bordo de um avião ou um trem a declaração juramentada em que informe o endereço em que vão se submeter a um período de quarentena.

Os transportes públicos deverão manter uma ocupação baixa, o que seria possível graças a controladores encarregados de fazer respeitar uma distância entre os passageiros, usando apenas um assento a cada dois ou deixando que um número limitado de pessoas embarque nas composições, trens ou em ônibus.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram