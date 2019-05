O presidente Iván Duque perdeu sua aposta ousada para reformar o acordo de paz da Colômbia. Com nove meses no poder e as pesquisas contra ele, a derrota pelas mãos da Justiça pode forçar um ponto de quebra cedo no seu governo.

Sem uma maioria consolidada no Congresso, para os analistas Duque enfrenta o dilema de dar uma guinada ou ficar preso a uma bandeira moribunda do governo por pressão de seu partido de direita, o Centro Democrático, que insiste em modificar o que foi acordado em 2016, com o que foi a guerrilha mais poderosa da América, apesar do alto custo político e das críticas internacionais.

Seja qual for o rumo que o governo tome, impactará um país ainda polarizado pelo acordo com as Farc - envolvido em crimes atrozes ao longo de meio século de luta armada - e assediado pelo narcotráfico e pela violência de várias organizações que somam pelo menos 6.300 homens armados, um pouco menos que os 7.000 que a dissoluta guerrilha tinha.

A situação é agravada, além disso, por assassinatos de ex-combatentes, ativistas de direitos humanos e pelas críticas e demandas dos Estados Unidos acerca da ausência de resultados na luta contra as drogas.

Eleito para um único mandato de quatro anos, Duque está no "pior de todos os mundos", diz Carlos Arias, especialista em comunicação política na Universidade Externado.

Na quarta-feira a Justiça lhe deu uma estrondosa derrota dupla. Por um lado, tirou a base de suas objeções no sistema de Justiça de paz acordado com as Farc e, por outro, libertou um ex-comandante rebelde condenado à extradição pelos Estados Unidos por suspeita de ter planejado um envio de cocaína depois de ter deposto as armas.

O Congresso rejeitou as objeções levantadas por Duque e pela Justiça, validando a votação que foi questionada pelo partido no poder, ordenando-lhe que promulgue a lei que apoia o sistema que julgará os piores crimes cometidos durante o conflito.

No sistema, aqueles que disserem a verdade, repararem suas vítimas e se comprometerem a nunca mais exercer a violência receberão penas alternativas à prisão.

Duque estava decidido em levar adiante as mudanças em um acordo que ele acredita promover a impunidade, apesar dos apelos das forças políticas para virar a página e implementar os compromissos apoiados pela ONU.

Também tornou a extradição de Jesus Santrich uma questão de honra. O processo ficou suspenso até a avaliação da Suprema Corte.

"Foi um desgaste muito forte para ele (...) e isso enfraqueceu o governo perante a opinião pública", diz Yann Basset, analista da Universidad del Rosario. Embora, acrescenta, a "derrota" possa permitir-lhe lidar com outras questões e "deixar o seu partido se opor ao acordo de paz".

Álvaro Forero, da Fundação Liderança e Democracia, concorda. O fracasso serviria como "evidência para dizer ao seu partido: não me pressione mais com as bandeiras do Não (ao acordo) porque isso divide, polariza e atrasa a agenda legislativa".

No entanto, é improvável que o presidente se livre da camisa de força colocada pelo Centro Democrático, dirigido pelo ex-presidente Álvaro Uribe, um feroz crítico dos acordos com as Farc e que levou Duque ao poder.

O presidente gostaria de "tomar essa distância, ou pelo menos passar para outras questões, mas a verdade é que ele não tem espaço político para fazê-lo", ressalta Basset.

Assim, concordam diferentes analistas, o que resta a fazer é esperar que o presidente insista em ajustar o acordo em uma atmosfera ofuscada pelo assassinato de 128 ex-combatentes das Farc desde a assinatura da paz e pela decisão de alguns ex-comandantes de se desviarem dos compromissos, alegando violações do Estado.

"Toda essa retórica anti-paz gera instabilidade e fortalece a dissidência (das Farc). Em poucos anos as questões de ordem pública serão muito sensíveis", alerta Forero.

O acordo de paz reduziu significativamente a violência.

Duque já se esquivou da opção de "corrigir as coisas que não estão indo bem" para garantir uma "paz com legalidade e sem impunidade", embora a fórmula para alcançá-la ainda seja incerta. Líderes de seu partido apoiam uma Assembleia Constituinte para reformar a Justiça e o acordo de paz.

As tentativas de reformas trouxeram à tona "a falta de compromisso com a implementação dos acordos (...) e isso implicou em um alarme ao nível da comunidade internacional, produziu a coesão política dos partidos que tinham apoiado (o acordo) e mostrou um espírito antidemocrático, porque em última análise, a reforma dos acordos está indo contra as leis e julgamentos ", diz Forero.

