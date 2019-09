Fila pública para prestar homenagem diante de uma foto do falecido presidente francês Jacques Chirac, exibido no palácio presidencial do Elysee em Paris

O ex-presidente francês Jacques Chirac, falecido na quinta-feira aos 86 anos, receberá no domingo uma homenagem no Palácio dos Inválidos em em Paris, antes do sepultamento no cemitério de Montparnasse, anunciou a família.

As modalidades da homenagem serão definidas nesta sexta-feira, indicou o Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa.

O Palácio dos Inválidos é um monumento parisiense construído por ordem de Luís XIV em 1670 para receber os inválidos do exército. Atualmente abriga a Catedral de São Luís dos Inválidos, assim como vários museus.

O enterro de Jacques Chirac, que foi presidente entre 1995 e 2007, acontecerá na segunda-feira e será estritamente privado, de acordo com a família. Um dia de luto nacional foi decretado para o dia na França.

Chirac se destacou por sua recusa a levar a França à guerra no Iraque em 2003. Também será recordado pelo reconhecimento da responsabilidade francesa nos crimes nazistas e por suas advertências sobre a mudança climática.

