Este conteúdo foi publicado em 7 de Agosto de 2018 15:46 07. Agosto 2018 - 15:46

A lenda pop Janet Jackson e a estrela do rap em ascensão Cardi B vão liderar o festival Global Citizen, em Nova York, que busca reunir apoio para manter a ajuda internacional para combater a pobreza extrema.

Outros artistas, como Janelle Monae, The Weeknd, John Legend e Shawn Mendes, também se apresentarão no evento, que acontece em 29 de setembro, no Central Park, anunciaram os organizadores nesta terça.

O Global Citizen, realizado todo o ano desde 2012 em paralelo à reunião dos líderes mundiais em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, distribui suas entradas de forma gratuita. Os agraciados são aqueles que se comprometem a levar adiante ações como enviar cartas a seus governos, visando a pressioná-los para apoiar, ou manter, a ajuda ao desenvolvimento.

O festival ampliou seu alcance gradualmente com edições internacionais e com painéis de discussão. Está previsto um grande festival em Johannesburgo, em 2 de dezembro, liderado por Beyoncé e Jay-Z, para celebrar o centenário do nascimento do ícone da luta contra o Apartheid, Nelson Mandela.

O diretor-executivo do Global Citizen, Hugh Evans, disse esperar que o festival atraia mais de 60.000 pessoas. Afirmou ainda que apoiará que os líderes mundiais tomem medidas para melhorar os cuidados maternos, para pôr fim ao casamento infantil e para reduzir o uso de plásticos.

O Global Citizen estabeleceu como objetivo pressionar o G7, grupo formado pelas sete democracias mais industrializadas do mundo, de modo a comprometer 2 bilhões de dólares para abordar a saúde materna, lembrando que mais de cinco milhões de mães e filhos morrem a cada ano de doenças que podem ser evitadas.

O tema da saúde maternal é familiar a Cardi B, que se apresentará pela primeira vez, no festival, desde que deu à luz em julho.

O festival de 29 de setembro será apresentado pelo casal de atores australianos Hugh Jackman e Deborra-lee Furness, junto com anfitriões que incluem o ator Forest Whitaker e a ex-modelo Naomi Campbell.

