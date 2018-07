O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Julho de 2018 12:04 23. Julho 2018 - 12:04

Depois de anos de reconstrução, três praias devastadas pelo tsunami e o acidente nuclear de março de 2011 no Japão voltaram a ser reabertas aos banhistas neste final de semana.

Nos últimos anos, as praias do litoral nordeste do arquipélago abriram gradualmente depois da construção de imensas represas para proteger a população dos tsunamis.

Mas é a primeira vez que são liberadas as praias da costa próxima à central nuclear de Fukushima, onde ocorreu o acidente.

É o caso da praia de Haragamaobama, na cidade de Soma, a 40km da central.

Há anos os controles de água não detectam elementos radioativos, mas a reabertura da praia atrasou pela construção de equipamentos para os banhistas.

Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,1 provocou um tsunami que deixou mais de 18.500 mortos e um acidente na central nuclear de Fukushima Daiichi. Uma parte da região continua inabitável.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português