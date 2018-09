O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Os grupos petroleiros japoneses pretendem interromper a importação de combustível iraniano, pelo temor de represálias americanas caso mantenham relações comerciais com Teerã, informou a imprensa nipônica.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou em maio seu país do acordo sobre o programa nuclear iraniano assinado em 2015, pelo qual a República Islâmica se comprometia a não tentar produzir armamento atômica.

A retirada foi acompanhada pela retomada das sanções de Washington a Teerã.

A primeira série de sanções entrou em vigor no início de agosto e novas medidas serão adotadas em novembro, que afetarão o setor de petróleo e gás, fundamental para a economia iraniana.

O governo japonês tentou negociar uma exceção para continuar comprando o petróleo iraniano, mas de acordo com a imprensa Washington não aceitou o pedido.

Embora não tenham feito um anúncio oficial, as empresas japonesas estão tentando aumentar as quantidades importadas de ouros países para interromper a compra de petróleo petróleo iraniano, que representa 5,3% do total importado.

