O genro e conselheiro de Donald Trump, Jared Kushner, se reuniu nesta terça-feira com o rei do Marrocos, em Rabat, em busca de apoio para seu plano de paz entre israelenses e palestinos.

Kushner se reuniu com o rei Mohamed VI, durante a entrevista organizada na residência real de Rabat, e as conversações se concentraram "nas evoluções e desenvolvimentos que experimentam a região do norte da África e o Oriente Médio", e a associação estratégica entre Estados Unidos e Marrocos, disse à AFP um porta-voz do palácio.

O encontro, antes do jantar que quebra o jejum do Ramadã, também contou com a participação de Jason Greenblatt, outro conselheiro de Trump, Fouad Ali El Himma, conselheiro do rei, e Nasser Bourita, ministro das Relações Exteriores do Marrocos.

Greenblatt disse no Twitter que ficou "honrado" por haver compartilhado o jantar "com sua majestade o rei Mohamed VI". O "Marrocos é um amigo importante e um aliado dos Estados Unidos".

Do Marrocos, Kushner e Greenblatt viajarão para Jordânia e Israel, concluindo a viagem no dia 31 de maio.

Depois de numerosas tentativas fracassadas de seus antecessores, o governo Trump possivelmente revelará o plano no mês que vem. No entanto, a Autoridade Palestina já anunciou que não participará por considerar que o texto tem um forte viés a favor de Israel.

Os palestinos boicotam as iniciativas do governo americano desde que Trump rompeu com décadas de consenso internacional ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel em dezembro de 2017.

Espera-se que Washington anuncie aspectos econômicos do plano de paz em uma conferência no Bahrein em 25 e 26 de junho.

Os líderes políticos palestinos afirmam que boicotarão ao evento, assim como empresários, o que aumenta as dúvidas em torno das possibilidades de sucesso do plano.

"Qualquer projeto econômico sem uma solução política é vender uma ilusão", disse Arafat Asfour, presidente do Palestine Trade Center.

Kushner, encarregado há dois anos por Trump para alcançar o acordo definitivo entre israelenses e palestinos, irá depois, a partir de 1 de junho, a Montreux, na Suíça, e depois a Londres, onde participará da visita de Estado de Trump ao Reino Unido.

