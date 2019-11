O rapper Jay-Z está processando um pequeno site comercial australiano por ter usado seu nome e uma de suas canções em livros infantis, informa um jornal.

Shawn Carter, mais conhecido por seu nome artístico Jay-Z, apresentou uma ação à corte federal australiana em 22 de novembro, na qual acusa o site The Little Homie de violar o direito à propriedade intelectual.

O jornal australiano The Age afirma que, de acordo com os advogados do artista, a empresa se aproveitou da imagem do rapper e usou a letra da canção "99 Problems".

Little Homie vende um livro de aprendizagem e um caderno de colorir com o título "A B to Jay-Z".

A contracapa do livro e caderno, apresentados como "inspirados pelo hip hop", usa parte da letra da famosa canção do artista americano, de acordo com uma foto publicada no site The Little Homie.

Em cada página dos livros há uma foto de um astro do hip hop e a de Jay-Z aparece na última, para ilustrar a letra Z.

De acordo com o jornal, o rapper solicitou à empresa que parasse de vender os livros em março de 2018, mas o site continuou usando sua imagem e suas letras de forma "deliberada e com conhecimento".

O uso do nome, da imagem e da letra das canções do rapper "prejudica a reputação e a boa vontade de Carter", afirma a acusação.

Os advogados do site, assim como os de Jay Z, se recusaram a comentar a notícia.

A primeira audiência judicial está prevista para 6 de dezembro.

