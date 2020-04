Ji Seong-ho, um refugiado norte-coreano que perdeu uma mão e uma perna em um acidente e foi classificado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, como exemplo de liberdade, aspira agora a uma cadeira de deputado em Seul para defender os que fugiram da Coreia do Norte - como ele.

Ji é deficiente físico desde a década de 1990, período em que a Coreia do Norte passou por grande fome e escassez. Tinha 13 anos e ia roubar carvão para ajudar sua família, quando caiu de um vagão de trem.

O adolescente ficou na via, e um trem esmagou sua mão esquerda e uma perna. Foi levado de urgência para o hospital, onde foi operado sem morfina e sem anestesia.

"Meu pai recebeu uma sacola com a mão e a perna do filho" para que as enterrasse, conta Ji, em uma entrevista à AFP. "Foi assim que recompensaram sua lealdade ao partido", completou.

Cerca de 25 anos depois, ele está do outro lado da Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide a península coreana e pretende disputar uma cadeira pelo Partido por um Futuro Unido (ex-Partido da Liberdade da Coreia, da oposição).

As eleições acontecem na quarta-feira, mesmo dia de celebração do 108o aniversário do fundador do regime, Kim Il-sung.

O pai de Ji foi um membro leal do partido no poder no Norte há mais de 70 anos.

Isso não impediu que seu filho fosse espancado pelos guardas, porque - diziam - sua deficiência era "uma vergonha para o querido líder" Kim Jong-il, filho de Kim Il-sung e pai do atual dirigente, Kim Jong-un.

"Fiquei deficiente por culpa da administração, mas colocavam a responsabilidade em nós e nos torturavam", denuncia Ji, que fugiu do Norte em 2006.

- Fuga a nado -

Depois de cruzar a nado, com a ajuda de seu irmão, o rio Tumen, que marca a fronteira com a China, Ji começou uma odisseia de 10.000 quilômetros que o levou ao Laos, a Mianmar e à Tailândia. O destino final foi a Coreia do Sul, onde ganhou duas próteses.

"Pude caminhar de novo", lembra.

Depois, começou a estudar inglês e, mais tarde, obteve um diploma de direito.

Hoje, com 38 anos, dirige uma organização de defesa dos Direitos Humanos que ajuda cerca de 500 norte-coreanos a chegarem a o Sul da península.

Em seu escritório, vê-se uma foto sua ao lado de Trump, que falou de sua história no discurso do Estado da União de 2018.

"A história de Seong-ho mostra o desejo fervoroso de cada alma humana de viver livre", afirmou o presidente americano à época.

